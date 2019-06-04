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За останні 30 років поляки
стали багатшими в кілька разів

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 81% опитаних поляків оцінили свій рівень життя від середнього до чудового. Решта ж відповіли, що жили скромно або дуже бідно. Для порівняння, в 1993 році быдними вважали себе більше половини громадян, а добре або дуже добре жили лише 3% з них.

Дивися повний текст За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05

Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20

  alex58chorniy написав:Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают

Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:11

  shapo написав:Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков

Справа не в списаних мільярдах. Польща провела реальні реформи, і їх наслідки видно неозброєним оком. Економіка зростає і країна розвивається шаленими темпами. А якщо є результат - то можна деякі борги і пробачити, саме така є логіка міжнародних фінансових інститутів. А в країну, де реформи робляться чисто для показухи, а всі позики розкрадаються та проїдаються, то можна вливати і списувати сотні і сотні мільярдів - результат буде той, який ви можете побачити просто визирнувши у вікно.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:23

  NetSerpent написав:
  shapo написав:Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков

Справа не в списаних мільярдах. Польща провела реальні реформи, і їх наслідки видно неозброєним оком. Економіка зростає і країна розвивається шаленими темпами. А якщо є результат - то можна деякі борги і пробачити, саме така є логіка міжнародних фінансових інститутів. А в країну, де реформи робляться чисто для показухи, а всі позики розкрадаються та проїдаються, то можна вливати і списувати сотні і сотні мільярдів - результат буде той, який ви можете побачити просто визирнувши у вікно.

Пока в Украину никто ничего не влил и вливать не собирается чтобы вытащить её из Ост-блока как младоевропейцев. ЕС и США она нужна как прокладка с Россией что бы не бормотали как заклинания порохоботы. И долги Польше списывали задолго до реформ, и вливания от ЕС шли когда коррупция в Польше ещё цвела, так что не рассказывайте сказки
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:51

  shapo написав:Пока в Украину никто ничего не влил и вливать не собирается чтобы вытащить её из Ост-блока как младоевропейцев. ЕС и США она нужна как прокладка с Россией что бы не бормотали как заклинания порохоботы. И долги Польше списывали задолго до реформ, и вливания от ЕС шли когда коррупция в Польше ещё цвела, так что не рассказывайте сказки

А чому ви вважаєте, що Україні хтось повинен дарувати гроші? Нам хтось щось винен? Цілком вірно, Польщі у 1991-1994р.р. кредитори списали борг у $25млрд із 48, решту боргу реструктуризували. І зроблено це було не просто так, а в обмін на "шокову терапію" - реформи Бальцеровича, які пройшли дуже болісно на той час, але дали в довгостроковій перспективі той результат, який ми бачимо зараз. А за які такі заслуги списувати борги Україні? За гарні очі та вишиванку? Ми не спромоглися зробити і малої частини польських реформ, зате чомусь вважаємо, що нам всі винні.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 06:04

  NetSerpent написав:А чому ви вважаєте, що Україні хтось повинен дарувати гроші? Нам хтось щось винен? Цілком вірно, Польщі у 1991-1994р.р. кредитори списали борг у $25млрд із 48, решту боргу реструктуризували. І зроблено це було не просто так, а в обмін на "шокову терапію" - реформи Бальцеровича, які пройшли дуже болісно на той час, але дали в довгостроковій перспективі той результат, який ми бачимо зараз. А за які такі заслуги списувати борги Україні? За гарні очі та вишиванку? Ми не спромоглися зробити і малої частини польських реформ, зате чомусь вважаємо, що нам всі винні.


Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко.
Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.
Румынию до сих пор сотрясают коррупционные скандалы,никаких Бальцеровичесй там не было, а в ЕС ее взяли по той же причине что и Польшу.
Украине не светит ни ЕС, ни НАТО и никто ей ничего даром не даст,наоборот, посадят с помощью Яресек на короткий поводок долговой удавки что бы не вещали для доверчивых лохов электората прожженые барыги начиная от Порошенко - Украина в европе не нужна
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 06:07

  alex58chorniy написав:Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают


Особенно Болгария с Латвией
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:09

  shapo написав:Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко.
Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.


Затейливые сказки, затейливые.

Разве что про план Даллеса забыл упомянуть. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:40

  Sommer написав:
  shapo написав:Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко.
Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.


Затейливые сказки, затейливые.

Разве что про план Даллеса забыл упомянуть. :mrgreen:


Тебе тут главное что-то ляпнуть?
Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил
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