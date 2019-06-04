За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів

shapo написав:Sommer написав:shapo написав:Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко.
Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.
Затейливые сказки, затейливые.
Разве что про план Даллеса забыл упомянуть.
Тебе тут главное что-то ляпнуть?
Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил
О да, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы.