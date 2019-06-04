За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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shapo написав:Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко. Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.
Затейливые сказки, затейливые.
Разве что про план Даллеса забыл упомянуть.
Тебе тут главное что-то ляпнуть? Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил
О да, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
shapo написав:Тебе тут главное что-то ляпнуть? Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил
Sommer написав:О да, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы.
Какая еще закулиса, убогий. Был давний конкретный план холодной войны оторвать восточную европу от СССР который в начале 90-х благополучно по разным обстоятельствам осуществился. Тебе ,упоротому порохоботу, с заклинаниями о НАТО и ЕС, вещать что-либо бесполезно также, как и объяснять с кем я общался в Польше и что там видел.