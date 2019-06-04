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За останні 30 років поляки
стали багатшими в кілька разів

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:34

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Рекомендую сравнить шоковую терапию от Бальцеровича с ее повторением в России от Гайдара и в Украине от Пинзеника - поляков так не надули и близко.
Повторяю последний раз - Польше списывали долги накопившиеся начиная с Герека и дали вступить в ЕС с последующими вливаниями в инфраструктуру и дотацию сельского хозяйства вовсе не из-за каких-то реформ, а потому, что ее нужно было оторвать от бывшего Ост-блока.


Затейливые сказки, затейливые.

Разве что про план Даллеса забыл упомянуть. :mrgreen:


Тебе тут главное что-то ляпнуть?
Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил


О да, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:56

  shapo написав:Тебе тут главное что-то ляпнуть?
Я-то в начале 90-х часто ездил в Польшу и видел эту реформу своими глазами, а ты тогда,наверное, еще под стол пешком ходил


  Sommer написав:О да, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы. :mrgreen:


Какая еще закулиса, убогий.
Был давний конкретный план холодной войны оторвать восточную европу от СССР который в начале 90-х благополучно по разным обстоятельствам осуществился.
Тебе ,упоротому порохоботу, с заклинаниями о НАТО и ЕС, вещать что-либо бесполезно также, как и объяснять с кем я общался в Польше и что там видел.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:01

  shapo написав:Был давний конкретный план холодной войны оторвать восточную европу от СССР который в начале 90-х благополучно по разным обстоятельствам осуществился.

Вывести страны из-под совковой оккупации - благое дело.

Есть возражения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:01

  Sommer написав:Вывести страны из-под совковой оккупации - благое дело
Есть возражения?

Хороша оккупация.
В западной Украине построили заводы, НИИ, вузы в которых стали работать и учиться украинцы. До этого поляки без перехода в католичество не давали работать на самых мелких госдолжностях.
А в страны Ост-блока по какой цене поставлялись энергоносители и др.товары?
По сути СССР субсидировал многие страны в ущерб своим интересам как сейчас это делает ЕС
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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