За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів

Додано: Сер 12 чер, 2019 18:59

shapo написав: Зато нынешняя незалежность с обещаниями светлого будущего после вступления в ЕС и НАТО выгодно выигрывает на прошлом фоне клятого совка- деиндустриализация, де популяция, деградация медицины, образования, инфраструктуры, правоохранительных органов. Зато нынешняя незалежность с обещаниями светлого будущего после вступления в ЕС и НАТО выгодно выигрывает на прошлом фоне клятого совка- деиндустриализация, де популяция, деградация медицины, образования, инфраструктуры, правоохранительных органов.

Sommer написав: Да-да, расскажи полякам, чехам или венграм, что у них вот это вот все. Только лично расскажи, не бойся, ты ж им чистую правду рассказываешь! Да-да, расскажи полякам, чехам или венграм, что у них вот это вот все. Только лично расскажи, не бойся, ты ж им чистую правду рассказываешь!

Убогий, мне поляки и чехи сами рассказывали о временах коммуны и что она им дала, а венгры в одном из профильных строительных журналов лет 20 назад прямо написали,что перестройка индустрии стройматериалов страны была бы невозможна без дешевых советских энергоносителей.И только некоторые тупые нацики-западенцы не удосужившиеся даже спросить своих дедов как им жилось при поляках и москалях визжат сейчас о российском гнете.К ним относятся и упоротые порохоботы как ты