RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За останні 30 років поляки
стали багатшими в кілька разів

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 01:43

  Джон написав:
  shapo написав:В западной Украине построили заводы
Аж слезы умиление потекли... вот приехал "добрый руЗЗьке Ваня" ну то такой весь в трениках, кепке и с семками и давай тут лопатой и киркой махать.. заводы строить. Что бы Украинцы на них работать могли...
Строили эти заводы Украинскими руками на Украинских ресурсах и на Украинской земле... а руЗЗьке Ваня .. он да гнал на них военку и пер дальше нести идеи коммунизма во всем мире. Вы лучше расскажите сколько сей "Ваня - благодетель" загнал в концлагеря и на спец поселения населения Западной Украины, которое потом этому Ване пахало даром на "стройках века". Вообще логика поражает.. залезть силой к хозяину земель в дом, поубивать часть родни, хозяина загнать в рабство на его земле его руками из его ресурсов понастроить чего то там и потом орать - да вот он я какой молодец. Это пипец просто...

Если все население западной Украины пахало даром на советских стройках века кто же тогда строил заводы в самой западной Украине? Неужели клятые москали заехавшие на шабашку?
И если до москалей все было так прекрасно, то в каких польских НИИ работали украинцы которых поляки часто называли "бы***" и в каких польских университетах учились украинцы и в каком количестве?
А автобусный завод или электрон откуда в Львове появились и когда? И где они сейчас?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 01:50

  Sommer написав:
  shapo написав: Убогий, мне поляки и чехи сами рассказывали о временах коммуны и что она им дала


Все по-прежнему, мелкий челнок, краем глаза увидевший последствия реформ, будет нам теперь вещать про макроэкономику и глубинные задумки мировой закулисы.

Что ты знаешь о тех реформах, убогий, кроме того что нагуглил у таких же свидетелей реформ?
И кто такие "мы"?
Порохоботы этого форума?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям стали частіше відмовляти у в'їзді в ЄС за безвізом
R2 » Сер 12 чер, 2019 03:50
2 222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 18:39
tul4inka
Витрати на зарплату апарату Нафтогазу зросли в 10 разів...
R2 » П'ят 07 чер, 2019 15:29
6 211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 20:40
Вкладчик1234
Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років...
R2 » Вів 04 чер, 2019 17:11
6 370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 07:43
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12468)
13.06.2019 02:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.