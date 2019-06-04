За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів

Джон написав:

shapo написав: В западной Украине построили заводы В западной Украине построили заводы

Аж слезы умиление потекли... вот приехал "добрый руЗЗьке Ваня" ну то такой весь в трениках, кепке и с семками и давай тут лопатой и киркой махать.. заводы строить. Что бы Украинцы на них работать могли...Строили эти заводы Украинскими руками на Украинских ресурсах и на Украинской земле... а руЗЗьке Ваня .. он да гнал на них военку и пер дальше нести идеи коммунизма во всем мире. Вы лучше расскажите сколько сей "Ваня - благодетель" загнал в концлагеря и на спец поселения населения Западной Украины, которое потом этому Ване пахало даром на "стройках века". Вообще логика поражает.. залезть силой к хозяину земель в дом, поубивать часть родни, хозяина загнать в рабство на его земле его руками из его ресурсов понастроить чего то там и потом орать - да вот он я какой молодец. Это пипец просто...