Роялті часто приносять підприємству чималий головний біль, адже податковий облік таких операцій має низку особливостей.
Дивися повний текст Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36
Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36
Доброго дня!
Трохи не можу зрозуміти зі статті один момент.
Ось, наприклад, фізична особа (резидент України) намалювала малюнок.
Юридична особа за ліцензійним договором продає книги з цим малюнком і виплачує роялті фізичній особі (автору).
Хто з них буде звертатись до податкової з відповідною документацією та платити податок?
Юридична особа заплатить податок, який буде входити в суму роялті?
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