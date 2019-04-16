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Тетяна Соловйова: податковий
лікнеп щодо роялті

Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36

Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті

Пропонуємо до обговорення:
Роялті часто приносять підприємству чималий головний біль, адже податковий облік таких операцій має низку особливостей.

Дивися повний текст Тетяна Соловйова: податковий лікнеп щодо роялті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36

Доброго дня!
Трохи не можу зрозуміти зі статті один момент.

Ось, наприклад, фізична особа (резидент України) намалювала малюнок.
Юридична особа за ліцензійним договором продає книги з цим малюнком і виплачує роялті фізичній особі (автору).

Хто з них буде звертатись до податкової з відповідною документацією та платити податок?
Юридична особа заплатить податок, який буде входити в суму роялті?
cnm
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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