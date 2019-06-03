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У Мінфіні назвали вартість
щорічної підготовки школяра в...

У Мінфіні назвали вартість щорічної підготовки школяра в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:23

У Мінфіні назвали вартість щорічної підготовки школяра в...

Пропонуємо до обговорення:
Український бюджет 2018 року в середньому витратив на підготовку одного учня в установі середньої освіти 21,3 тисячі гривень.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали вартість щорічної підготовки школяра в Україні (інфографіка).
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