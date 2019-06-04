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Україна стала рекордсменом
Європи за темпами зростання...

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень в 2018 році.

Дивися повний текст Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Темпы роста и количество авиаперевозок совсем не одно и то же.
evs-igor
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:30

  R2 написав:Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень[/url].

Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому.
От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет.
Сравнил бы сколько летают в нормальных странах население и заткнулся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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