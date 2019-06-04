Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень в 2018 році.
Дивися повний текст Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04
Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
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Дивися повний текст Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень.
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:30
Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому.
От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет.
Сравнил бы сколько летают в нормальных странах население и заткнулся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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