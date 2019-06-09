Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
R2 написав:Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень[/url].
Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому. От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет. Сравнил бы сколько летают в нормальных странах население и заткнулся
То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!
P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.
SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!
P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.
От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся. Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо
SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!
P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.
От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся. Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо
Да-да, все очень плохо. Зрадофильте, не отвлекайтесь. В реале все больше людей катается по безвизу в путешествия, живут и радуются жизни. Райнейр продолжает запускать новые направления, так как спрос бешенный. Но вы не забивайте этим пустую голову) Недаром вас трут с вашим бредом
R2 написав:Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень[/url].
Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому. От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет.
А на самом деле не расцвет? Ну расскажи тогда что.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.