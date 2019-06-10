RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала рекордсменом
Європи за темпами зростання...

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень в 2018 році.

Дивися повний текст Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Темпы роста и количество авиаперевозок совсем не одно и то же.
evs-igor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 03.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:30

  R2 написав:Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень[/url].

Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому.
От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет.
Сравнил бы сколько летают в нормальных странах население и заткнулся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:29

Re: Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання..

То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.
SMOKE
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:58

  SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.


https://delo.ua/business/vnutrennie-avi ... ja-322957/

https://biz.liga.net/all/transport/opin ... -i-wizzair

От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:30

  shapo написав:
  SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.


https://delo.ua/business/vnutrennie-avi ... ja-322957/

https://biz.liga.net/all/transport/opin ... -i-wizzair

От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо

Да-да, все очень плохо. Зрадофильте, не отвлекайтесь. В реале все больше людей катается по безвизу в путешествия, живут и радуются жизни. Райнейр продолжает запускать новые направления, так как спрос бешенный. Но вы не забивайте этим пустую голову) Недаром вас трут с вашим бредом
SMOKE
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:39

  shapo написав:
  R2 написав:Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень[/url].

Когда уже пороховских шавок отправят на помойку чтобы не рассказывали сказки о чудеса в стране в которой все по-другому.
От того, что в Украине 20 лет практически не летали, а сейчас зашли пару лоу-костов, оказывается, тут расцвет.


А на самом деле не расцвет? Ну расскажи тогда что. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:33

  SMOKE написав:
  shapo написав:От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо

Да-да, все очень плохо. Зрадофильте, не отвлекайтесь. В реале все больше людей катается по безвизу в путешествия, живут и радуются жизни. Райнейр продолжает запускать новые направления, так как спрос бешенный. Но вы не забивайте этим пустую голову) Недаром вас трут с вашим бредом


По безвизу катаются те же что и катались с визами, т.е. те, у кого есть деньги.
Кроме пенсильванского угля в Украине есть еще одно know-how - лоу-кост в главном аэропорту страны чего нет нигде.
Поэтому сейчас часть регулярных авиалиний просто прекращает деятельность, а МАУ - в шаге от банкротства:
«British Airways» осенью уходит из Украины
https://traffic.od.ua/news/avia/1214761
Крупнейшая авиакомпания Украины на грани банкротства: задержка зарплат и массовое сокращение
https://znaj.ua/ru/society/209341-najb% ... orochennya
Пустые головы это 73% населения не оценившие вашего кумира/
А трут и банят тут всех кто пишет правду о шоколадном и его бригаде
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
R2 » Пон 10 чер, 2019 23:12
4 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 06:40
SMOKE
Зростання економіки треба конвертувати у збільшення...
R2 » Пон 10 чер, 2019 11:04
6 163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 17:47
сова
Україна готується випустити нові єврооблігації
R2 » Пон 10 чер, 2019 12:33
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 12:33
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.