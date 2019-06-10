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Україна стала рекордсменом
Європи за темпами зростання...

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень в 2018 році.

Дивися повний текст Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання авіаперевезень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:04

Темпы роста и количество авиаперевозок совсем не одно и то же.
evs-igor
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:29

Re: Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання..

То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:58

  SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.


https://delo.ua/business/vnutrennie-avi ... ja-322957/

https://biz.liga.net/all/transport/opin ... -i-wizzair

От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:30

  shapo написав:
  SMOKE написав:То ли ещё будет. По перелётам сейчас просто бум. Для страны это отлично!

P.s.Тупые зрадофилы и тут гадят)) Всегда удивляли негативные комменты под откровенно хорошей со всех сторон новостью)Вот кажется, только порадоваться можно, а нет- находятся уникумы, которым всегда все плохо.


https://delo.ua/business/vnutrennie-avi ... ja-322957/

https://biz.liga.net/all/transport/opin ... -i-wizzair

От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо

Да-да, все очень плохо. Зрадофильте, не отвлекайтесь. В реале все больше людей катается по безвизу в путешествия, живут и радуются жизни. Райнейр продолжает запускать новые направления, так как спрос бешенный. Но вы не забивайте этим пустую голову) Недаром вас трут с вашим бредом
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:33

  SMOKE написав:
  shapo написав:От счастья, что заробитчане стали летать, а не ездить маршрутками и автобусами, не обделайся.
Внутри страны кроме подорожания проезда по железной дороге достижений как не было, так и нет. Количество внутренних аэропортов при клятом совке и сейчас несравнимо

Да-да, все очень плохо. Зрадофильте, не отвлекайтесь. В реале все больше людей катается по безвизу в путешествия, живут и радуются жизни. Райнейр продолжает запускать новые направления, так как спрос бешенный. Но вы не забивайте этим пустую голову) Недаром вас трут с вашим бредом


По безвизу катаются те же что и катались с визами, т.е. те, у кого есть деньги.
Кроме пенсильванского угля в Украине есть еще одно know-how - лоу-кост в главном аэропорту страны чего нет нигде.
Поэтому сейчас часть регулярных авиалиний просто прекращает деятельность, а МАУ - в шаге от банкротства:
«British Airways» осенью уходит из Украины
https://traffic.od.ua/news/avia/1214761
Крупнейшая авиакомпания Украины на грани банкротства: задержка зарплат и массовое сокращение
https://znaj.ua/ru/society/209341-najb% ... orochennya
Пустые головы это 73% населения не оценившие вашего кумира/
А трут и банят тут всех кто пишет правду о шоколадном и его бригаде
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:42

Згідно з даними рейтингу, темпи зростання авіаперевезень в Україні в 2018 році склали 24,5%. Друге місце посідає Грузія з 23,6%, третє – Литва з 19,2%.

Как минимум 2 из 3-х стран являются мировыми лидерами по темпам эмиграции трудоспособного населения.
Волгарь
 
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