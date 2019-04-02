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“Епіцентр” використовує ЕДО
від Linkos Group. Лідери...

“Епіцентр” використовує ЕДО від Linkos Group. Лідери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:04

“Епіцентр” використовує ЕДО від Linkos Group. Лідери...

Пропонуємо до обговорення:
25–26 травня на одному з найкращих бізнес-майданчиків столиці, КВЦ “Парковий”, відбувся всеукраїнський “Форсайт 1.9.

Дивися повний текст “Епіцентр” використовує ЕДО від Linkos Group. Лідери ринку працюють #БЕЗПАПЕРУ.
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