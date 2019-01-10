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У Фінляндії створили органічні
навушники з грибів і дріжджів

У Фінляндії створили органічні навушники з грибів і дріжджів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:25

У Фінляндії створили органічні навушники з грибів і дріжджів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє профільне видання Dezeen.

Дивися повний текст У Фінляндії створили органічні навушники з грибів і дріжджів.
R2
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