З 1 травня відбулися зміни соціальних норм водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії.
Дивися повний текст Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:26
Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду.
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:26
интересная страна - минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, а социальная норма на воду меньше санитарных норм...
Додано: Нед 09 чер, 2019 23:36
Re: Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду
при цене счетчика около 100 грн еще есть те кто его не установил ? или эта норма касается субсидии и покрывается субсидией ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:27
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