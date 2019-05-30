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Киянам нагадали про нові
соціальні норми на воду

Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:26

Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня відбулися зміни соціальних норм водопостачання та водовідведення, що компенсуються державою через пільги та субсидії.

Дивися повний текст Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:26

интересная страна - минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, а социальная норма на воду меньше санитарных норм...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:36

Re: Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду

при цене счетчика около 100 грн еще есть те кто его не установил ? или эта норма касается субсидии и покрывается субсидией ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:27

  Vagabondo написав:интересная страна - минимальная пенсия меньше прожиточного минимума, а социальная норма на воду меньше санитарных норм...

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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:38

  yama написав:при цене счетчика около 100 грн еще есть те кто его не установил ? или эта норма касается субсидии и покрывается субсидией ?

а где вы видели счётчики по 100 грн.? минимальная цена сегодня 160-180 грн., но сам счётчик это лишь 20-25% от полной стоимости его установки...
Vagabondo
 
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