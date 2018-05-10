RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
GfK Ukraine визначила
портрет українського...

GfK Ukraine визначила портрет українського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44

GfK Ukraine визначила портрет українського...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія GfK опублікувала дані про портрет типового онлайн-покупця.

Дивися повний текст GfK Ukraine визначила портрет українського онлайн-покупця (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44

"Среди основных барьеров к оплате картой на сайте покупатели называют нежелание платить заранее (44%)"

Неправильно заданный вопрос - сложно интерпретируемый ответ. Настоящая причина - проблемы с защитой прав потребителей в Украине, как на законодательном уровне, так и на уровне культуры бизнеса.
Kart
 
Повідомлень: 212
З нами з: 27.09.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З українського держбанку вивели гроші за допомогою...
R2 » Вів 28 тра, 2019 08:46
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 08:46
o_talavas
Експорт українського чавуну просів на 16,2%
R2 » Суб 11 тра, 2019 09:51
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 09:52
p_a_l
Затверджено стратегію відродження українського авіапрому... 1, 2
R2 » Чет 10 тра, 2018 19:49
17 1862
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 17:31
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13714)
09.06.2019 14:16
EximBonus Bot (423)
09.06.2019 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.