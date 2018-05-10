Компанія GfK опублікувала дані про портрет типового онлайн-покупця.
Дивися повний текст GfK Ukraine визначила портрет українського онлайн-покупця (інфографіка).
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
GfK Ukraine визначила портрет українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст GfK Ukraine визначила портрет українського онлайн-покупця (інфографіка).
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
"Среди основных барьеров к оплате картой на сайте покупатели называют нежелание платить заранее (44%)"
Неправильно заданный вопрос - сложно интерпретируемый ответ. Настоящая причина - проблемы с защитой прав потребителей в Украине, как на законодательном уровне, так и на уровне культуры бизнеса.
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