Компанія GfK опублікувала дані про портрет типового онлайн-покупця.
Дивися повний текст GfK Ukraine визначила портрет українського онлайн-покупця (інфографіка).
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
GfK Ukraine визначила портрет українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст GfK Ukraine визначила портрет українського онлайн-покупця (інфографіка).
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:44
"Среди основных барьеров к оплате картой на сайте покупатели называют нежелание платить заранее (44%)"
Неправильно заданный вопрос - сложно интерпретируемый ответ. Настоящая причина - проблемы с защитой прав потребителей в Украине, как на законодательном уровне, так и на уровне культуры бизнеса.
Додано: Нед 09 чер, 2019 23:32
Re: GfK Ukraine визначила портрет українського...
99% те у которых есть такая оплата это на пальцах одной руки , обычно так можно купить только бытовую технику. Розетка и 27 юа очень ограничен репертуар . Целые группы виды товаров никак нельзя купить с оплатой картой онлайн !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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