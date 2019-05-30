У столиці з 1 вересня при реконструкції станцій метро будуватимуть підйомники і ліфти.
Дивися повний текст У Києві в метро будуть встановлювати ліфти.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 12:42
У Києві в метро будуть встановлювати ліфти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві в метро будуть встановлювати ліфти.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:42
также необходимо установить общественные туалеты в метро, пусть даже платные.
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