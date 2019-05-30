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У Києві в метро будуть
встановлювати ліфти

У Києві в метро будуть встановлювати ліфти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:42

У Києві в метро будуть встановлювати ліфти

Пропонуємо до обговорення:
У столиці з 1 вересня при реконструкції станцій метро будуватимуть підйомники і ліфти.

Дивися повний текст У Києві в метро будуть встановлювати ліфти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:42

также необходимо установить общественные туалеты в метро, пусть даже платные.
cryshader
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:40

cryshader, если я не ошибаюсь - туалеты в метро отсутствуют не от подлости строителей, а потому что метро располагается ниже чем канализационные трубы и надежно функционирующий смыв сделать в таких условиях - нетривиальная задача.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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