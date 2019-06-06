RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 10 речей, які
ви не знали про ПриватБанк

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:55

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про найбільший банк країни
Приватбанк обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів - фізичних осіб. Для порівняння: це більше, ніж п'ять таких країн, як Хорватія, ніж дві такі, як Ізраїль або Австрія. На частку "Привату" припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні. Швидше за все, ви самі або хтось з членів вашої родини є його клієнтами. Ми підібрали 10 корисних фактів про "Приват", про які ви могли не знати.

Дивися повний текст 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
D2
 
Повідомлень: 48
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
D2 » Нед 09 чер, 2019 13:07
0 8
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2019 13:07
D2
Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку
D2 » Чет 06 чер, 2019 10:58
4 371
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 12:48
JIEKJIEPK
Лучшие кредитки с кэшбеком от Finance.ua
Ірина_ » Сер 03 кві, 2019 15:38
4 954
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 11:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13714)
09.06.2019 14:16
EximBonus Bot (423)
09.06.2019 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.