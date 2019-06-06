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Україна програє в рейтингу
фінансової грамотності...

Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29

Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...

Пропонуємо до обговорення:
Українська держава разом з країною-сусідкою - Польщею перебуває на останньому місці в рейтингу фінансової грамотності населення.

Дивися повний текст Україна програє в рейтингу фінансової грамотності (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29

О какой финансовой грамотности можно говорить, когда толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых?
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:22

Re: Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...

  summacut написав:толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых
причем большая половина из них на эти деньги купит Айфон))..и гордо достанет его в трамвае из широкой штанины..))
Джон
 
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