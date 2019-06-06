Українська держава разом з країною-сусідкою - Польщею перебуває на останньому місці в рейтингу фінансової грамотності населення.
Дивися повний текст Україна програє в рейтингу фінансової грамотності (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29
Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна програє в рейтингу фінансової грамотності (інфографіка).
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29
О какой финансовой грамотности можно говорить, когда толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых?
Додано: Нед 09 чер, 2019 23:22
Re: Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...
|