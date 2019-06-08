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Україна програє в рейтингу фінансової грамотності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29
Пропонуємо до обговорення:
Українська держава разом з країною-сусідкою - Польщею перебуває на останньому місці в рейтингу фінансової грамотності населення.
Дивися повний текст Україна програє в рейтингу фінансової грамотності (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:29
О какой финансовой грамотности можно говорить, когда толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых?
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summacut
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Додано: Нед 09 чер, 2019 23:22
summacut написав:
толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых
причем большая половина из них на эти деньги купит Айфон))..и гордо достанет его в трамвае из широкой штанины..))
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Джон
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Додано: Пон 10 чер, 2019 03:10
Джон написав: summacut написав:
толпы оленей штурмуют офисы МФО в надежде взять в долг под десятки тысяч процентов годовых
причем большая половина из них на эти деньги купит Айфон))..и гордо достанет его в трамвае из широкой штанины..))
если бы понты светились то можно было закрыть половинy электростанций в стране
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:09
Еще не одна страна мира не выползла из под МВФ. Таки факт!!!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:19
Джон написав:
достанет его в трамвае из широкой штанины.
Уже не надо доставать. Уши выдают.
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sal
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