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До якої позначки може
впасти курс гривні - прогноз

До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 22:23

До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Президент інвестгрупи Універ Тарас Козак впевнений, що падіння гривні спровокувала заява Коломойського.

Дивися повний текст До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз.
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