Президент інвестгрупи Універ Тарас Козак впевнений, що падіння гривні спровокувала заява Коломойського.
Дивися повний текст До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 22:23
До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз
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Дивися повний текст До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз.
Додано: Нед 09 чер, 2019 22:23
Новостные страсти утихают, потому все привыкают. Сейчас реакция бизнеса на высказывания Президента, которые они и так долго ждали, т.е. его позиция.
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