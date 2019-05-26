|
|
|
Рейтинг вузів, які радять IT-спеціалісти (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 чер, 2019 23:47
Пропонуємо до обговорення:
З 15 квітня по 7 травня на DOU відбувалося щорічне опитування, присвячене якості освіти в українських ЗВО (заклад вищої освіти — ред.). Загалом цього року ми зібрали 3038 анкет з відгуками нинішніх і колишніх студентів українських вишів.
Дивися повний текст Рейтинг вузів, які радять IT-спеціалісти (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89225
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|