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Рейтинг вузів, які радять
IT-спеціалісти (інфографіка)

Рейтинг вузів, які радять IT-спеціалісти (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:47

Рейтинг вузів, які радять IT-спеціалісти (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З 15 квітня по 7 травня на DOU відбувалося щорічне опитування, присвячене якості освіти в українських ЗВО (заклад вищої освіти — ред.). Загалом цього року ми зібрали 3038 анкет з відгуками нинішніх і колишніх студентів українських вишів.

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