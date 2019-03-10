RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оформлення земельної ділянки
обіцяють спростити...

Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:36

Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89225
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:36

http://legalhome.com.ua/ua/oformitzemelnydilianky В цій статті більш актуальна інформація
OLGA1987
 
Повідомлень: 17
З нами з: 26.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада НБУ рекомендувала уряду спростити купівлю...
R2 » Вів 28 тра, 2019 16:37
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 16:38
Джон
У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів
R2 » Пон 27 тра, 2019 22:02
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 22:02
svetoch-10
Українцям обіцяють середню зарплату до 12 тисяч гривень
R2 » Нед 10 бер, 2019 16:20
6 850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2019 23:39
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71962)
10.06.2019 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.