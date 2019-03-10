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Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 06:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити (інфографіка)
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Додано: Пон 10 чер, 2019 06:36
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