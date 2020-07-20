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Оформлення земельної ділянки
обіцяють спростити...

Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:36

Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:36

http://legalhome.com.ua/ua/oformitzemelnydilianky В цій статті більш актуальна інформація
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:03

Просто слова, ничего не изменилось! Как всегда трабл и регистрацией технической документации в реестре ГЗК, например недавно проводили <a href="http://legalhome.com.ua/ru/oformitzemelnyiuchastok/razdel_zemli">раздел земельного участка.</a> Пока не сходиш на аудиенцию к начальству и обосновано не поскандалишь, то документы землеустроителя будут получать отказы, рандомно и без оснований, законодательство кривое с чиновниками которые ждут взятку, вот и результат! Обращайтесь к юристам, я делала раздел с юридической компанией <a href="http://legalhome.com.ua/ru/kontaktnaya-informatsiya">Legal Home</a>
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:05

Всі питання по оформленню земельної ділянки в 2020 році тут: http://legalhome.com.ua/ua/oformitzemelnydilianky
OLGA1987
 
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