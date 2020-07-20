Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити (інфографіка).
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:36
Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити (інфографіка).
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:36
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:03
Просто слова, ничего не изменилось! Как всегда трабл и регистрацией технической документации в реестре ГЗК, например недавно проводили <a href="http://legalhome.com.ua/ru/oformitzemelnyiuchastok/razdel_zemli">раздел земельного участка.</a> Пока не сходиш на аудиенцию к начальству и обосновано не поскандалишь, то документы землеустроителя будут получать отказы, рандомно и без оснований, законодательство кривое с чиновниками которые ждут взятку, вот и результат! Обращайтесь к юристам, я делала раздел с юридической компанией <a href="http://legalhome.com.ua/ru/kontaktnaya-informatsiya">Legal Home</a>
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:05
Всі питання по оформленню земельної ділянки в 2020 році тут:
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