Оновлені будівельні норми набирають чинності 1 вересня.
Дивися повний текст На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20
На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20
Все буде навпаки. Зменшення ширини полоси приведе до збільшення аварійності і смертей на дорогах. Зменшення середньої швидкості руху буде тягти за собою збільшення часу доставки товарів і відповідно їх вартості. Збитки економіки будуть значно більшими, чим економія 25см дорожнього полотна при будівництві.
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