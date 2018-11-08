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На швидкісних трасах
зменшать ширину лівих смуг

На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20

На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг

Пропонуємо до обговорення:
Оновлені будівельні норми набирають чинності 1 вересня.

Дивися повний текст На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20

Все буде навпаки. Зменшення ширини полоси приведе до збільшення аварійності і смертей на дорогах. Зменшення середньої швидкості руху буде тягти за собою збільшення часу доставки товарів і відповідно їх вартості. Збитки економіки будуть значно більшими, чим економія 25см дорожнього полотна при будівництві.
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:40

таке відчуття ніби при владі книжок не читають
vitaliygoodlife
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