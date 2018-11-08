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На швидкісних трасах
зменшать ширину лівих смуг

На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20

На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг

Пропонуємо до обговорення:
Оновлені будівельні норми набирають чинності 1 вересня.

Дивися повний текст На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:20

Все буде навпаки. Зменшення ширини полоси приведе до збільшення аварійності і смертей на дорогах. Зменшення середньої швидкості руху буде тягти за собою збільшення часу доставки товарів і відповідно їх вартості. Збитки економіки будуть значно більшими, чим економія 25см дорожнього полотна при будівництві.
xpen_vam
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таке відчуття ніби при владі книжок не читають
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:20

xpen_vam
  xpen_vam написав:Все буде навпаки. Зменшення ширини полоси приведе до збільшення аварійності і смертей на дорогах. Зменшення середньої швидкості руху буде тягти за собою збільшення часу доставки товарів і відповідно їх вартості. Збитки економіки будуть значно більшими, чим економія 25см дорожнього полотна при будівництві.
Ездил по дорогам ЕС -- ничего такого не заметил, правда был участок дороги , где шёл ремонт средней полосы, а левая была уже чем обычно и знак стоял 100. Очень стрёмно ехать было. А европейцы ехали по этой полосе очень уверенно. Так и у нас будет. Научатся ездить по узким дорогам.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:16

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Очень сомневаюсь.
А вот крузаки и роверы, которые будут летать под 200 правым колесом в соседней полосе, так это 100%
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:57

Ямы по колено, колейность, отсутствие разметки, перегруженные грузовики, технически неисправный транспорт, пьяные, обдолбаные, просто идиоты, полный игнор ПДД и отсутсвие дорожной полиции и ответсвенности на безопасность не влияют. Сейчас подрежут 25см и все наладится. Наконец-то кто-то начал мыслить рационально. Теперь я спокоен
svsurzhin
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