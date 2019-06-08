Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:21
Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:22
"стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине." с учетом разницы в ЗП, то курятина у нас очень дорогая выходит
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49
Брехня що в нас дешевше. В польській Бедрьонці регулярно куряча чверть по акції продається (в перерахунку на гривні) по 20 грн/кг. Де ви в нас такі ціни бачили?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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