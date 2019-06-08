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Україна заробила в травні 57
млн дол. на експорті курятини

Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:21

Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Україна заробила в травні 57 млн дол. на експорті курятини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:22

"стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине." с учетом разницы в ЗП, то курятина у нас очень дорогая выходит
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:49

Брехня що в нас дешевше. В польській Бедрьонці регулярно куряча чверть по акції продається (в перерахунку на гривні) по 20 грн/кг. Де ви в нас такі ціни бачили?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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