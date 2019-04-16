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Навесні гривня незаслужено стала
найстабільнішою валютою...

Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:25

Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів фінансовий експерт Олексій Кущ.

Дивися повний текст Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою в світі (експерт).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:25

"В сентябре надо погасить $1,5 миллиарда внешнего долга." - уже намного больше в этом же году выплатили и ничего. Так что это точно не причина.
Причиной повышения курса будет отара сказочных баранов в новой раде и выплаты по ОВГЗ под 20%.
smart_analyst2017
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