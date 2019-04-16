Про це розповів фінансовий експерт Олексій Кущ.
Дивися повний текст Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою в світі (експерт).
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:25
Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Навесні гривня незаслужено стала найстабільнішою валютою в світі (експерт).
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:25
"В сентябре надо погасить $1,5 миллиарда внешнего долга." - уже намного больше в этом же году выплатили и ничего. Так что это точно не причина.
Причиной повышения курса будет отара сказочных баранов в новой раде и выплаты по ОВГЗ под 20%.
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