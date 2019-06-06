RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП виступила проти низьких
цін на газ для населення

НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:41

НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
В уряді назріває конфлікт через нещодавню постанову, проти якої виступило відомство, відповідальне за тарифи для населення.

Дивися повний текст НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89230
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:41

Заголовок о газе,а обсуждается вопрос о реформе электроэнергетики,странно??
borzol
 
Повідомлень: 86
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:52

  borzol написав:Заголовок о газе,а обсуждается вопрос о реформе электроэнергетики,странно??

Ибо не знают что творят.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8233
З нами з: 03.11.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
5
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати
R2 » П'ят 07 чер, 2019 12:20
2 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 14:49
ssnet
Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...
R2 » Чет 06 чер, 2019 11:35
6 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 12:34
ruvex
У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за... 1, 2
R2 » Сер 05 чер, 2019 08:04
16 731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 11:38
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.