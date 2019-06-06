В уряді назріває конфлікт через нещодавню постанову, проти якої виступило відомство, відповідальне за тарифи для населення.
Дивися повний текст НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 09:41
НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП виступила проти низьких цін на газ для населення.
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:41
Заголовок о газе,а обсуждается вопрос о реформе электроэнергетики,странно??
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:52
Ибо не знают что творят.
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