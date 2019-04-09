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Курс криптовалют: Ринок
падає на поганих новинах

Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17

Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 10 червня, знижуються в ціні на тлі низки негативних новин на ринку.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17

А может и рухнуть .... кто то снимет сливки, а кто то будет нолики в мониторе искать.
сова
 
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