Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 10 червня, знижуються в ціні на тлі низки негативних новин на ринку.
Дивися повний текст Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17
Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах
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Дивися повний текст Курс криптовалют: Ринок падає на поганих новинах.
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17
А может и рухнуть .... кто то снимет сливки, а кто то будет нолики в мониторе искать.
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