З 1 травня 2019 року набули чинності нові норми закону про ЖКГ.
Дивися повний текст Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за комуналку.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:39
Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за комуналку.
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:40
Пофиг, пошли они нафиг, не нужно платить ни комуналку ни штрафы пущай депутаты и платят. напринимали законов пусть их сами и выполняют
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