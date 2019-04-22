З 1 травня 2019 року набули чинності нові норми закону про ЖКГ.
Дивися повний текст Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за комуналку.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:39
Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за комуналку.
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:40
Пофиг, пошли они нафиг, не нужно платить ни комуналку ни штрафы пущай депутаты и платят. напринимали законов пусть их сами и выполняют
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:19
С одной стороны правильно, штрафы нужны. Ну это применительно к нормальной стране. У нас страна как бы не совсем нормальная. Наверху жрут в 2 горла и плевали на законы, а тех кто внизу принуждают оплачивать их банкет и еще и штрафовать ежели кто то решит отказаться В общем шел энный год революции ... с одной стороны болото разворошили и это хорошо, другой вопрос зачем, болото как было так пока и осталось.
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21
Предлагаю в знак протеста отключиться от водоснабжения и заварить канализацию!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:29
Re: негатив. знак труба
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