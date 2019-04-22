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Відсьогодні почнуть нараховувати
штрафи за борги за...

Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:39

Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня 2019 року набули чинності нові норми закону про ЖКГ.

Дивися повний текст Відсьогодні почнуть нараховувати штрафи за борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:40

Пофиг, пошли они нафиг, не нужно платить ни комуналку ни штрафы пущай депутаты и платят. напринимали законов пусть их сами и выполняют
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:50

golllmax
Цілком згодний! Але не "нафіг", а набагато далі! :wink:
pitchnv
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:19

С одной стороны правильно, штрафы нужны. Ну это применительно к нормальной стране. У нас страна как бы не совсем нормальная. Наверху жрут в 2 горла и плевали на законы, а тех кто внизу принуждают оплачивать их банкет и еще и штрафовать ежели кто то решит отказаться :) В общем шел энный год революции ... с одной стороны болото разворошили и это хорошо, другой вопрос зачем, болото как было так пока и осталось.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:21

  golllmax написав:Пофиг, пошли они нафиг, не нужно платить ни комуналку ни штрафы пущай депутаты и платят. напринимали законов пусть их сами и выполняют

Предлагаю в знак протеста отключиться от водоснабжения и заварить канализацию!
.
Haborym
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:29

Re: негатив. знак труба

  Haborym написав:знак протеста отключиться от водоснабжения и заварить канализацию

Если трубы в доме не ремонтировать, то это вполне может произойти. пойти через верх
sal
 
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