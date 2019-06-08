RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні може з'явитися
ще одна бетонна дорога

В Україні може з'явитися ще одна бетонна дорога
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:02

В Україні може з'явитися ще одна бетонна дорога

Пропонуємо до обговорення:
Міжвідомча комісія з питань інвестиційних проектів затвердила державний інвестиційний проект «Розвиток міжнародної автомобільної дороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон».

Дивися повний текст В Україні може з'явитися ще одна бетонна дорога.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89236
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:02

Молодці, дороги - це майбутнє!
Rainbow
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До якої позначки може впасти курс гривні - прогноз
R2 » Нед 09 чер, 2019 22:23
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2019 22:23
slatvitskyia
В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
R2 » П'ят 07 чер, 2019 14:48
7 314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 16:27
moveton
В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на...
R2 » Суб 08 чер, 2019 08:16
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 08:16
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12384)
10.06.2019 13:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.