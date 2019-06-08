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В Україні може з'явитися ще одна бетонна дорога
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Міжвідомча комісія з питань інвестиційних проектів затвердила державний інвестиційний проект «Розвиток міжнародної автомобільної дороги М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон».
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:02
Молодці, дороги - це майбутнє!
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