|
|
|
Зростання економіки треба конвертувати у збільшення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом став першим українським урядом, якому вдалося ввести механізм автоматичної індексації пенсій і провести відразу кілька масових перерахунків виплат протягом останніх років.
Дивися повний текст Зростання економіки треба конвертувати у збільшення пенсій, - Гройсман
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89236
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:04
о да..
А ЗП не надо? Пусть работают за еду.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2366
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:27
Rainbow написав:
о да..
А ЗП не надо? Пусть работают за еду.
О рабах никто в этой стране не беспокоиться. Гройсману зарплаты хватает, он просто о своей пенсии уже думает.
-
tigr-uu
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:59
1. Повышение экономики - повышение зарплат - повышение налогов.
2. Отмена ФОПов для ИТ - повышение налогов.
Налоги из п.1+п.2 = повышение пенсий.
Других вариантов при солидарной системе нет.
-
smart_analyst2017
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 31.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|