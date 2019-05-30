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Зростання економіки треба
конвертувати у збільшення...

Зростання економіки треба конвертувати у збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:04

Зростання економіки треба конвертувати у збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом став першим українським урядом, якому вдалося ввести механізм автоматичної індексації пенсій і провести відразу кілька масових перерахунків виплат протягом останніх років.

Дивися повний текст Зростання економіки треба конвертувати у збільшення пенсій, - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:04

о да..
А ЗП не надо? Пусть работают за еду.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:27

  Rainbow написав:о да..
А ЗП не надо? Пусть работают за еду.

О рабах никто в этой стране не беспокоиться. Гройсману зарплаты хватает, он просто о своей пенсии уже думает.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:59

1. Повышение экономики - повышение зарплат - повышение налогов.
2. Отмена ФОПов для ИТ - повышение налогов.
Налоги из п.1+п.2 = повышение пенсий.
Других вариантов при солидарной системе нет.
smart_analyst2017
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